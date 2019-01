Admet que va matar l'exparella a Salou perquè l'havia vist amb un altre home i es va tornar «boig»

L’acusat insisteix que «no tenia intenció de matar-la» i que només se’n volia acomiadar abans de suïcidar-se

S’enfronta a 23 anys de presó

L’assassí confés de l’exparella a Salou el juny del 2017, Abderrahmane Hammou, ha admès l’autoria del crim en el judici que es fa a l’Audiència de Tarragona. L’home ha declarat aquest dimecres que, la nit abans dels fets, va veure la noia mantenint relacions amb una altre home i que es va tornar «boig». Segons l’acusat, se sentia «confós» i «perdut», i va decidir treure’s la vida. Abans, però, ha dit que volia acomiadar-se de Fadoua «perquè l’estimava molt», per la qual cosa va esperar que sortís de casa i va pujar al cotxe d’ella amb la intenció de parlar. Segons l’acusat, després d’aturar el vehicle, la noia li va etzibar que se n’anés «a prendre pel cul» i ell li va clavar més de 30 punyalades.L’home ha repetit en més d’una ocasió que «no tenia intenció de matar-la» i que el ganivet el duia amb la intenció de treure’s la vida. Sobre els motius del crim, s’ha limitat a dir que va apunyalar Fadoua «sense pensar» perquè li venien el cap les imatges d’ella mantenint relacions amb un altre home.Hammou ha aclarit que va veure l’exparella dins un cotxe a Salou amb un altre home la nit abans del crim, pels volts de les dues de la matinada. La seva versió, però, no encaixa amb la que dilluns va donar el cunyat de la víctima en el judici, segons el qual aquella nit la família va anar a sopar fora, van visitar la nova parella de la noia i, finalment, Fadoua va tornar amb ells cap a casa perquè l’endemà treballava.Després de veure l’escena, l’assassí confés ha dit que es va posar molt nerviós, que va prendre una copa en un bar i que va comprar «dues pastilles» de droga. També ha dit que no va poder dormir en tota la nit i que va estar veient vídeos a Internet de com podia treure’s la vida penjant-se. Abans, però, ha dit que se’n volia acomiadar i que volia parlar amb ella.Hammou ha explicat que la va esperar a la sortida de casa a Vilafortuny, que ella va accedir a parlar-hi i que va pujar al cotxe d’ella. Segons l’home, mentre circulaven pel vial de Cavet, li va demanar que aturés el cotxe perquè ell «volia baixar». Un cop aturats, ha explicat que van acabar discutint i ella el va insultar, amb la qual cosa li va clavar l’arma. Hammou ha admès que la noia es va intentar defensar, però ha mantingut que la primera ganivetada va ser al cor i que ella ja va caure damunt seu inconscient. Després li va clavar una trentena de punyalades més.Tot seguit, Hammou ha relatat que va deixar l’arma dins el cotxe i que es va dirigir cap a un camp amb la intenció de treure’s la vida. La seva versió és que va intentar penjar-se d’un arbre amb una soga, però que cap d’ells no era prou alt i no se’n va sortir. Per aquest motiu, va decidir caminar fins a la comissaria dels mossos i confessar els fets.Durant la declaració, l’home ha dit que pels volts del febrer se’n va anar al Marroc perquè volia vendre una propietat en aquest país per aconseguir diners i «comprar-li una casa» a Fadoua a Catalunya. Hammou ha dit que no li’n donaven prou diners, amb la qual cosa va treballar a la zona de la Costa del Sol i, al cap d’un temps, va tornar a Tarragona. Aleshores, ha lamentat que es va intentar posar en contacte amb Fadoua, però que no li agafava el telèfon.En el torn de conclusions definitives, la fiscalia i l’acusació popular han mantingut la petició de 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament amb l’agreujant de parentiu i l’atenuant de confessió. En concepte de responsabilitat civil, volen que l’acusat indemnitzi els pares de la noia amb 100.000 euros pel perjudici moral causat i a cadascuna de les dues germanes amb 90.000 euros.De la seva banda, la defensa ha sol·licitat una pena de cinc anys de presó per homicidi amb els atenuants de confessió i arravatament. De fet, la defensa sosté que la primera ganivetada que l’home va clavar a la víctima és la que va impactar al cor i la que li va ocasionar la mort gairebé immediata, amb la qual cosa la resta de ferides es van produir un cop ja era morta.Després de les conclusions i els informes, està previst que dijous el tribunal lliuri l’objecte del veredicte als membres del jurat popular.