Els fets s'han produït al Parc de la Riera i al carrer de Joan Maragall

Actualitzada 15/01/2019 a les 15:22

Vila-seca s'ha despertat aquest matí amb el robatori de 18 vehicles. Els fets s'han produït durant la matinada en un pàrquing privat d'un dels edificis del Parc de la Riera i en plena via pública al carrer Joan Maragall.Els assaltants haurien trencat els vidres laterals per robar a l'interior dels vehicles, segons ha pogut saber Diari Més. Al pàrquing privat haurien actuat en 11 cotxes, mentre que al carrer pròxim ho haurien fet a 7.Durant aquest matí, els propietaris dels cotxes afectats han acudit a la comissaria de la Policia Local per denunciar els fets. Els agents s'han desplaçat a la zona per verificar els fets, que s'han concentrat en ple centre de Vila-seca.