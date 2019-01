Manu Tenorio actuarà a la Pobla en el marc de la Festa del Lledó

Les entrades del concert, amb caire solidari, tenen un preu de 5 euros

Una trentena de propostes per a tots els públics

La Pobla de Mafumet ja ho té tot a punt per a la Festa del Lledó. Un dels plats forts serà l’actuació de Manu Tenorio, cantant consagrat des que va sortir de la primera edició d’Operación Triunfo i que oferirà un repàs dels seus treballs discogràfics el dia 27 de gener, a les 19h, al Casal Cultural de La Pobla.El concert ha creat una gran expectació i les localitats a platea ja s’han esgotat en el primer dia de venda, destinat només als empadronats a La Pobla, i es preveu que aviat s’esgotin les de l’amfiteatre. En el cas que restin entrades disponibles, els empadronats podran adquirir-les fins al 22 de gener, mentre que els no empadronats podran comprar-ne del 23 al 25 de gener.Aquest espectacle té un rerefons solidari, ja que la recaptació íntegra es destinarà a causes benèfiques. La mateixa finalitat tindrà la venda d’entrades de l’espectacle teatral El tràmit, que serà representat al Casal Pobletà el 3 de febrer (19.30 h), i que posarà les seves entrades a la venda del 21 al 29 de gener – per a empadronats- i del 30 de gener a l’1 de febrer –no empadronats.El vermut solidari amb Vergüenza Ajena del 20 de gener, que tindrà lloc a les 12h al Pavelló, també destinarà tota la recaptació a una cuasa solidària: col·laborar amb l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral – la Muntanyeta. La venda de localitats tindrà lloc el mateix dia de l’espectacle, a les taquilles del Pavelló municipal. Tant aquest vermut solidari, com les actuacions de Manu Tenorio i de l’obra El tràmit tenen un preu d’entrada de 5 euros.Aquests tres espectacles s’integren en la celebració de la Festa Major d’hivern de La Pobla de Mafumet, en honor a la Mare de Déu del Lledó. Aquesta tindrà lloc els caps de setmana compresos entre el 19 de gener i el 10 de febrer, i inclourà un total de 27 propostes. La programació donarà inici amb la setena edició del festival de màgica Abraca... Pobla!. la cita amb la màgia serà doble, ja que s’oferirà una gala familiar (19 de gener) i una gala internacional (20 de gener).Aquest primer cap de setmana d’activitat festiva també inclourà la representació de l’obra Llir entre cards, a càrrec de La Corriola Teatre (19 de gener) i el parc d’inflables i circuit de motor per a infants i joves, així com el tradicional vermut solidari (20 de gener), amb l’actuació de Vergüenza Ajena.Pel que fa a la resta d’activitats, s’inclouen propostes imprescindibles com la tradicional visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó, els correfocs, els versots i la cercavila, el sopar de germanor, la trobada d’intercanvi de plaques de cava, els actes litúrgics i moltes altres propostes destinades a un públic familiar.El programa complet de la Festa Major del Lledó a La Pobla de Mafumet es pot consultar en aquest enllaç.