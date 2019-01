La URV inicia un pla per a reduir la taxa d'abandonament de més del 17% dels estudiants de primer curs

Deixen els graus per falta de motivació, perquè no superen el règim de permanència o per problemes de transport

Actualitzada 15/01/2019 a les 13:44

La taxa d'abandonament a primer curs el 2017-18 a la Universitat Rovira i Virgili (URV) va ser del 17,43%. Deixar els estudis a primer curs és una tendència que va a l'alça a la URV, que ara n'estudia els motius i les mesures que es poden implementar per evitar-ho i retornar, almenys, al 15,6% de fa tres cursos. Segons les dades presentades aquest dimarts, un 23% dels alumnes que abandonen els estudis ho fan perquè no se senten motivats pel grau. Prop del 10% dels alumnes ho fan perquè no superen el règim de permanència que els obliga a aprovar 12 crèdits, un altre 10% per conciliació laboral i per problemes de transport, entre d'altres. Per lluitar contra això, la URV millorarà les jornades de portes obertes i d'acollida i el protocol d'actuació per a l'abandonament potencial a primer curs.D'altra banda, la universitat manté converses amb l'ATM o l'alcalde de Tarragona per millorar qüestions de mobilitat.