La Móra-Tamarit també demanarà la firma de no censats per forçar l'EMD

El passat dissabte es va decidir en assemblea

Actualitzada 14/01/2019 a les 21:33

L’Associació de Veïns la Móra-Tamarit està immersa en la preparació de la recollida de signatures de residents de la zona, com a pas previ a la presentació davant la Generalitat de la petició de ser reconeguda com a Entitat Municipal Descentralitzada (EMT). L’objectiu és disposar de més del 50 per cent de les signatures de les persones censades abans que finalitzi el mes de gener, per presentar la proposta a l’Ajuntament, primer, i que aquest la traslladi a la Generalitat.El president de l’associació de veïns, Francesc García, va manifestar ahir a aquesta redacció que, en l’assemblea celebrada el passat dissabte, «vam acordar recollir també signatures de persones residents al barri que no estan censades però que també paguen els seus impostos». «Molta gent ens ha demanat que ho fem d’aquesta manera», va dir Garcia, tot i que només seran valides a l’hora de ser comptabilitzades les signatures dels residents censats tant a la Móra com a Tamarit. García va dir que, arribat el moment, «presentarem dos paquets de signatures, un amb les de les persones censades i l’altre amb les d’aquelles que no ho estan, amb la voluntat de separar-les però, també, demostrar que són mols els veïns que demanen l’Entitat Municipal Descentralitzada».El nucli antic de Tamarit ja està documentat en el segle XI. En el decurs de l’Edat Mitjana va ser un port d’especial importància i molt estratègic. Durant molts anys, aquesta població va formar part de la línia fronterera entre els mons cristià i musulmà, mentre que bona part del Camp de Tarragona era terra de ningú. Tamarit va ser considerat poble fins a l’any 1950, data en què va ser annexionat per la ciutat de Tarragona, com va succeir, per aquelles dates, amb altres nuclis habitats de la zona, com Ferran o Monnars.