La Generalitat publica les bases per a ocupar el càrrec de director de la presó de Mas Enric

També obre el concurs de lliure designació per al centre de Quatre Camins

Actualitzada 15/01/2019 a les 12:16

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, ha convocat les bases per a ocupar el càrrec de director del Centre Penitenciari Mas Enric, al Catllar, a través del sistema de lliure designació. També convoca el concurs per a la provisió de la vacant en la direcció de la presó de Quatre Camins. Poden optar a la plaça el personal funcionari de la Generalitat que compleixi les bases que es publiquen avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.L'actual director de la presó de Mas Enric és Francisco Romeo Beitia. Va accedir al càrrec a la presó de Tarragona l'any 2005 i va continuar després amb el trasllat dels presos a les instal·lacions de Mas Enric, al Catllar, on continua exercint-lo. Prèviament havia exercit diversos llocs de comandament com a subdirector i administrador del Centre Penitenciari de Tarragona. Entre 1992 i 1998 va ser formador penitenciari al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. És llicenciat en Dret per la UDL.