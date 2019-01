L’acusat va apunyalar la víctima amb un ganivet «professional» de carnisseria «molt afilat»

Actualitzada 15/01/2019 a les 14:21

L’assassí confés de l’exparella a Salou el juny de 2017, Abderrahmane Hammou, se sentia «frustrat» i «deprimit» per no aconseguir reprendre la relació amb la noia. Els metges forenses que van fer-li un reconeixement uns mesos més tard del crim han declarat aquest dimarts que l’home no havia acceptat la ruptura. Aquest episodi, segons han dit, va crear-li «un malestar creixent» durant diversos mesos fins al punt d’obsessionar-se, d’intentar posar-se en contacte amb l’exparella de forma «insistent» i de tenir pensaments suïcides. Els facultatius han conclòs que l’home no tenia cap patologia psiquiàtrica ni presentava addició a l’alcohol o a les drogues que poguessin afectar les seves capacitats.De la seva banda, els metges forenses que van analitzar el cos de la víctima van localitzar més d’una trentena de ferides d’arma blanca, cinc d’elles «mortals de necessitat» perquè van afectar el cor i els pulmons, entre d’altres. La noia presentava diverses ferides de defensa, però va morir en un curt període de temps atès que va perdre molta sang.Segons els investigadors dels Mossos d’Esquadra, l’home va apunyalar la víctima amb un ganivet «professional» de carnisseria que estava «molt afilat». Les dimensions de l’habitacle del vehicle on va passar el crim i el fet que Fadoua duia cordat el cinturó de seguretat van fer que tingués una capacitat de defensa «molt reduïda», segons la policia.D’altra banda, els mossos no van donar credibilitat a les suposades intencions suïcides de l’acusat, que va dir que abans d’entregar-se s’havia intentat penjar amb una soga. De fet, segons va explicar als forenses, ho havia intentat un vegada, però com que «no coneixia la tècnica» i «feia peu» va desistir de treure’s la vida.