Intervenen 24,5 grams de cocaïna i 26.000 euros a un detingut a Valls per vendre droga

Els Mossos van enxampar a l’arrestat traficant i, posteriorment, van fer una entrada al seu pis

Actualitzada 15/01/2019 a les 11:34

Un total de 24,5 grams de cocaïna i 26.000 euros en efectiu. Això és el que els Mossos d’Esquadra han intervingut a un veí de Valls de nacionalitat espanyola detingut dper un delicte contra la salut pública. L’home va passar dissabte a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.La detenció es va produir el passat dijous 10 de gener. Una patrulla de paisà va observar, cap a les 17.50h, un vehicle a gran velocitat que agafava la carretera del Pla fins a estacionar en un carrer de Valls. Tot seguit, el conductor va sortir del vehicle i va entrar en un pis, d'on en va sortir minuts més tard per tornar ràpidament al cotxe.En aquell moment, els mossos van intervenir i es van identificar com a policies. Els agents van veure com l’home agafava algun objecte de l’interior del vehicle i ho llençava a sota. L’objecte resultava ser una bossa que van comprovar els Mossos i en la qual van trobar 34 embolcalls amb cocaïna. El pesatge posterior va donar com a resultat 24,5 grams d’aquesta substància estupefaent. A més, l’individu portava a sobre uns 200 euros en bitllets fraccionats. L’home va quedar detingut per un delicte de tràfic de drogues.Posteriorment, els agents van fer una entrada i perquisició voluntària al pis del detingut i van trobar una caixa forta amb diners en efectiu. En total es van intervenir 26.000 euros.El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls i va quedar en llibertat amb càrrecs.