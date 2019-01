Instal·len dues comportes al canal de la Rasa per evitar l'entrada d'aigua de mar

Es vol reduir les inundacions a la rotonda del Puntet

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:03

L’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, on l’Ajuntament manté el 51 % del capital, i el 49 % restant, pertany a la Companyia d’Aigües de Catalunya SA, ha instal·lat dues comportes al canal de la Rasa amb l’objectiu d’evitar l’entrada d’aigua de mar quan es produeixen llevantades i reduir, d’aquesta manera, les inundacions a la rotonda del Puntet.L'actuació, que ha significat una inversió de 15.000 euros s’emmarca dintre del Programa d’Inversions, Actuacions i Finançament (PAIF) de la companyia per aquest any 2019, que destinarà un total de 100.000 euros per a diferents millores a la xarxa de subministrament d’aigua del municipi.Una de les obres destacades serà la instal·lació d’una estació de bombament d’aigua a la zona del Fortí, un dels sectors que més pateix quan es produeixen temporals de fort onatge, i que, en l’últim episodi de temporals va malmetre una de les canonades de la xarxa.Els treballs en aquesta actuació, segons ha informat el cap de servei de l’Empresa d’Aigües, Jordi Aran, han consistit en netejar prèviament l’entrada del canal de la Rasa per instal·lar-hi a posteriori aquestes dues comportes que s’obren i es tanquen automàticament mitjançant la diferència de pressió provocada per l’aigua.