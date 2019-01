Es faran actuacions a l'N-340, l'A-7, l'N-235 i l'N-340 a Tarragona per més de 14 milions d'euros

Actualitzada 15/01/2019 a les 14:34

El Ministeri de Foment, a través de la Direcció General de Carreteres, ha tret a licitació una bateria de contractes de conservació, explotació i obres de carreteres a Catalunya per un import conjunt de gairebé 56 milions, segons publica aquest dimarts el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).Entre les més grans operacions destaquen actuacions a l'N-340, l'A-7, l'N-235 i l'N-340 a la província de Tarragona per més de 14 milions d'euros.Un altre dels contractes fa referència al condicionament de la N-II, en el tram entre Tordera i Maçanet de la Selva, a les províncies de Barcelona i Girona, per 22,7 milions d'euros.