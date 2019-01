Els Tres Tombs de Cambrils canvien enguany de recorregut

La festa de Sant Antoni omplirà aquest cap de setmana els carrers del barri antic

La celebració de Sant Antoni omplirà el barri antic de Cambrils de carros i cavalleries aquest cap de setmana. La festa, organitzada l’Ajuntament de Cambrils amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola, estrenarà enguany nou recorregut per als Tres Tombs.Els actes del patró dels animals domèstics i de treball començaran dissabte 19 de gener, a partir de les 9 hores amb un esmorzar popular a base de llonganissa, cansalada, pa torrat, oli nou i fruita a les instal·lacions de la Cooperativa (carretera de Montbrió km2). Els tiquets costaran 4 euros.L’endemà diumenge, 20 de gener, durant el matí les cavalleries es concentraran a la zona del parc del Pinaret per participar en l’acte central del programa. A les 11:30 hores hi haurà una missa a l’ermita de la Mare de Déu del Camí i en sortir, a les 12:15 hores, el mossèn farà la benedicció dels animals.Seguidament, s’iniciarà la cavalcada dels Tres Tombs, encapçalada pel grup de Timbalers Cop de Cap de Cambrils. La cercavila de carros tradicionals i cavalls, que donarà tres tombs al voltant de l’Ermita, comptarà amb la participació del Club Hípic Castells, Club Hípico Tomás Santiago i Hípica Herederos de Santiago.Enguany, els Tres Tombs canvien de recorregut. Els carros i cavalls s’aproximaran des de l’avinguda Charles Darwin cap a l’avinguda Independència. Els Tres Tombs començaran pel carrer Verge del Camí i seguiran per l’avinguda Baix Camp i l’avinguda Vidal i Barraquer, fins a l’alçada carrer General Prim, l’avinguda Baix Camp, el carrer Jacint Verdaguer, l’avinguda Independència i Verge del Camí.Per acabar la festa, el Palau Municipal d’Esports acollirà a les 18 hores el concert i a les 19 hores el ball de Sant Antoni amb l’Orquestra Cimarron. L’entrada serà gratuïta i el servei de bar anirà a càrrec del Cambrils Club Hoquei.