El recurs dels paradistes obliga a paralitzar el Mercadona del Mercat

L’Ajuntament no desisteix del projecte però aprova una moratòria a l’espera que es resolgui el contenciós contra el concurs

Actualitzada 14/01/2019 a les 20:27

El rebuig dels paradistes

El projecte d’obrir una nova botiga Mercadona en la futura superfície ampliada del Mercat Municipal de Salou haurà d’esperar. El govern salouenc ha decidit paralitzar la concessió a l’empresa Mercadona –l’única que s’havia presentat al concurs públic– a l’espera que es resolgui el contenciós administratiu contra el procés de revitalització del Mercat Municipal i contra la llicència comercial, la qual van impugnar part dels paradistes que s’oposen al projecte.La Comissió de Serveis Generals aprovava ahir la suspensió del procediment d’«atorgament de la concessió demanial de la superfície al costat del Mercat Municipal per a construir-hi un supermercat». Es tracta, segons fonts municipals, d’una moratòria i que, per tant, el govern de Salou no desisteix de tirar endavant el projecte de millora del Mercat Municipal i el seu entorn. L’executiu local aplicava així el principi de prudència i decidia esperar que estigui resolt el contenciós administratiu que part dels paradistes van interposar contra el concurs públic que s’havia adjudicat a Mercadona S.A. El mateix ha succeït amb la llicència comercial que la direcció general de Comerç de la Generalitat de Catalunya va atorgar el 21 de juny de 2018 per tal de donar plena eficàcia jurídica a l’adjudicació de la concessió. La impugnació d’aquesta llicència per part dels paradistes que s’oposen al projecte ha contribuït també a la suspensió temporal de tot el procés a l’espera de la resolució de tot plegat.Des de l’executiu local de Salou es volia deixar clar ahir que totes les mesures que s’han aprovat responen a la voluntat de fer un «pas al costat, no enrere» amb el projecte de millora del Mercat Municipal i del seu entorn, així com de l’obertura d’una nova botiga de Mercadona a l’espai de l’ampliació.D’altra banda, fonts del govern salouenc lamentaven ahir «l’actitud d’alguns paradistes que es resisteixen a veure les bondats del projecte». Les mateixes fonts asseguren que, a principis d’aquest any, ja ha tancat una altra parada que oferia el servei de fleca i que, recentment, va tancar la joieria del mercat. «Només resten onze establiments oberts i el dinamisme del Mercat Municipal es va apagant, l’únic que pot salvar el mercat i dotar de major dinamisme la zona comercial centre és dur a terme el projecte que hi ha damunt la taula», apuntaven.Els paradistes del Mercat Municipal que s’oposen al projecte van interposar el contenciós-administratiu a finals de 2017. Aquests comerciants justifiquen la seva oposició al procés tot adduint que es tracta d’un projecte «fet a mida» i amb l’únic objectiu d’afavorir la cadena Mercadona, que finalment va acabar guanyant el concurs públic.Quan van anunciar les mesures contra la licitació, els paradistes van recordar que només s’havien fet passos en la primera fase del projecte, en la que afecta l’obertura d’un nou supermercat al Mercat Municipal i que no s’havia fet cap avenç en la segona fase que, segons aquests, és la que veritablement importa, ja que té com a objectiu la millora de les actuals instal·lacions de la via Roma.