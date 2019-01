Detenen el presumpte autor de diversos robatoris en restaurants a Torredembarra

L’arrest es va poder fer gràcies a un ciutadà que va veure com l’home havia sortit corrents d’un establiment

Actualitzada 15/01/2019 a les 11:50

La Policia Local de Torredembarra ha detingut al presumpte autor dels diversos robatoris en locals de restauració que s’han produït durant la darrera setmana al municipi. L’home va poder ser arrestat gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que va ser un veí qui va alertar, la passada nit, que havia vist un individu sortir corrent d’un local.Els agents van rebre un avís d’un veí de l’avinguda de Montserrat, cap a les 23h d’ahir dilluns, que informava que havia vist un jove sortint corrent d’un establiment de restauració, en direcció al centre de la població. El ciutadà va donar una descripció acurada de l’home i una patrulla va iniciar una recerca per la zona.En el marc d’aquest dispositiu, la patrulla va localitzar un jove que era conegut per cometre delictes similars i que coincidia amb la descripció facilitada. A més, els agents van rebre la informació que la persona que havia entrat al local s’havia tallat i sagnava, fet que coincidia amb aquest jove, que presentava un tall a la mà. Amb aquests clars indicis, els agents van detenir a l’home.Les investigacions de la Policia Local en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra per esclarir la resta de robatoris continuen obertes, tot i que tot apunta que també serien obra de l’arrestat.