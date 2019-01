Cellers Unió inverteix 2 MEUR en ampliar el celler dels Guiamets

Augmentarà la capacitat de producció, tindrà una nova sala de criança i una nova línia d'embotellat

Actualitzada 15/01/2019 a les 19:28

Cellers Unió invertirà 2 milions d'euros per ampliar el celler dels Guiamets. Concretament, es construirà un nou edifici al costat del celler actual. Sumarà 1.200 metres quadrats útils addicionals que es destinaran a una nova sala de criança (amb una capacitat d'entre 300 i 700 bótes), una nova línia d'embotellat, sala de dipòsits, magatzem i sala de tast. Tot plegat permetrà incrementar en un 40% la capacitat d'elaboració. L'objectiu és que les noves instal·lacions entrin en funcionament de cara a la campanya 2019.El celler dels Guiamets és el punt de referència de Cellers Unió a la Denominació d'Origen Montsant. Es troba ubicat al centre d'aquesta petita població, a la zona sud de la DO. Es tracta d'un celler original de 1917, amb un segle d'història, que s'ha anat adaptant fins a convertir-se en un celler modern i versàtil.Va entrar a formar part del grup Unió l'any 2014, i des de llavors ha estat a càrrec de l'enòleg Àngel Teixidó. Cellers Unió hi elabora la seva gamma de vins Perlat, Dairo i Mas dels Mets.Cellers Unió és un celler cooperatiu fundat a Reus l'any 1942. Agrupa milers de famílies d'agricultors catalans i, actualment, elabora vins de les denominacions d'origen Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona i Catalunya.