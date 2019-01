Arxiven les investigacions contra els alcaldes de Reus, Amposta, Torredembarra, Deltebre i Cunit per l'1-O

Fiscalia envia als jutjats la causa contra el batlle de Sant Carles de la Ràpita perquè un jutjat d'Amposta ja havia obert diligències pels mateixos fets

Actualitzada 15/01/2019 a les 15:29

Fiscalia ha arxivat les investigacions per la seva suposada participació en l'organització del referèndum de l'1-O contra els alcaldes de Reus, Carles Pellicer; Amposta, Adam Tomàs; Torredembarra, Eduard Rovira; Deltebre, Lluís Soler; i Cunit, Montserrat. En la resolució d'arxivament, reconeix que no ha pogut acreditar que els batlles efectuessin cap actuació, «positiva o omissiva», que incidís en l'obertura de centres municipals durant la jornada. Per contra, contra la fiscalia ha enviat als jutjats la causa oberta contra l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. Segons han apuntat a l'ACN fonts judicials, el motiu és que un jutjat d'Amposta ja té obertes unes diligències sobre es mateixos fets, arran de l'actuació de la Guàrdia Civil l'1-O al pavelló firal municipal.Els sis alcaldes inicialment investigats van comparèixer davant Fiscalia entre els dies 21 i 27 de setembre del passat 2018. Tots ells, però, es va acollir al seu dret de no declarar.