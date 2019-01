Riudoms ret homenatge al compositor i fill il·lustre de la població Joan Guinjoan

El seu fill va apuntar el fort vincle del seu pare amb el Camp de Tarragona

Actualitzada 14/01/2019 a les 13:53

«Joan Guinjoan sempre ocuparà un lloc d’honor a la Sala de Plens com a fill il·lustre del poble i ha estat i estarà present per sempre més en la història del nostre estimat Riudoms». Aquestes eren les paraules de l’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, durant l’acte d’homenatge al compositor mort recentment que va organitzar el consistori riudomenc dissabte.Els membres de la taula presidencial van lloar la vida i obra de Guinjoan i la seva estima per al seu poble natal, amb el qual va mantenir viu el lligam. El president de la Diputació, Josep Poblet, va qualificar la mort de Guinjoan com la «pèrdua d’un gran prohoms del país», però, segons va dir, «ens ha de reconfortar que el Joan Guinjoan músic romandrà viu sempre cada cop que s’interpretin les seves obres». François Guinjoa, fill del músic i compositor –qui també va assistir a l’homenatge– va declarar estar molt honorat per ser rebut al Saló de Plens i per estar acompanyat per la família. També va destacar el gran vincle de Joan Guinjoan amb Riudoms i amb el Camp de Tarragona, i va apuntar el fet d’haver estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres distincions i honors atorgats al seu pare, així com el suport que sempre va rebre per part de l’ajuntament riudomenc a través del seus alcaldes Josep Maria Vallès, Josep Maria Cruset i Sergi Pedret.Un exemple de la relació especial entre Joan Guinjoan i Riudoms és el fet que l’Institut d’Educació Secundària de la població porta el seu nom (INS Joan Guinjoan i Gispert). Guinjoan visitava el centre educatiu per assistir a l’acte de lliurament d’orles de cada promoció, excepte l’any passat que, per raons de salut, no va poder-hi ser present.Nascut el 1931, el compositor i director Joan Guinjoan, era el riudomenc amb més projecció internacional de l’actualitat. Després d’una breu, però brillant, carrera pianística, es va dedicar a la composició. També va ser important la seva tasca de divulgació de la música contemporània. La producció musical guinjoaniana és extensa i molt variada. Va guanyar premis prestigiosos i estava en possessió de diverses condecoracions. Era membre corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi des de 1991.