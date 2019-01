Mor un intern presumiblement per sobredosi a la presó de Mas Enric

L’home es trobaria al Departament Especial de Règim Tancat i, tot i així, hauria tingut accés a droga

Un intern del centre penitenciari de Mas Enric (el Catllar) hauria mort la matinada d’ahir presumiblement per sobredosi, segons ha pogut saber Diari Més. A l’espera de la confirmació oficial per part del departament de Justícia, altres fonts apunten que el pres es trobava al departament especial de règim tancat després que, dissabte a la tarda, li fos incautada una quantitat indeterminada d’heroïna. Tot i ser tancat, l’home hauria consumit novament la droga durant la nit, el que li hauria provocat la mort. Segons sembla, pressumptament, a l’intern no se l’hauria sotmés a l’aparell de raigs X de què disposa la presó per tal de comprovar si duia droga amagada al seu cosa abans de ser tancat a la cel·la i hauria estat trobat mort per sobredosi.Aquesta no seria l’única mort per sobredosi de droga que ha registrat Mas Enric en els darrers anys. El 23 de gener de 2017 era trobat mort, també per consum de drogues, el pressumpte assassí d’una psicòloga de Tarragona. El 8 d’octubre passat, un intern del mòdul 2 era trobat mort també pels funcionaris de la presó a la seva cel·la i s’apuntava com a causa més probable la sobredosi de droga.Precisament, arran d’aquesta darrera mort, els sindicats apuntaven que era pràcticament impossible evitar l’entrada de droga a les presons, ja que, al centre penitenciari del Catllar, es realitzen unes 100 comunicacions íntimes o familiars i surten uns 25 interns de permís setmanalment. Aquestes dues situacions serien les principals fonts d’entrada d’objectes i substàncies prohibides. També es denunciava aleshores que el centre disposa d’aparell de raigs X però no s’utilitza. En cas de voler comprovar-ho, s’aïlla l’intern a una cel·la d’observació fins que defeca.