La ciutat de Valls obre el calendari festiu amb els Tres Tombs

Actualitzada 13/01/2019 a les 21:00

La ciutat de Valls va celebrar ahir els Tres Tombs, un dels més matiners i concorreguts del calendari català i declarat Festa Tradicional d’Interès Nacional. Hi van participar més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries. El bon temps va acompanyar durant tota la jornada i milers de persones es van aplegar al llarg de tot el recorregut per veure els Tres Tombs més vistosos d’arreu del Camp de Tarragona.Durant tot el matí i fins al migdia, cavalls i carruatges van recòrrer els principals carrers de la ciutat. Aquesta ha estat la 40a edició i l’entitat organitzadora, la Societat de Sant Antoni, va recuperar el clàssic tortell que es va repartir durant la diada.Com ja és tradició, hi ha punts del recorregut que generen molta expectació, especialment el doble revolt de la plaça del Blat, en el tram final dels Tres Tombs. Es tracta d’un revolt especialment complex per on baixen els carros i les cavalleries a una velocitat trepidant. Aquest moment, molt esperat, es produeix en el tercer tomb, quan els carros enfilen des de la plaça del Blat el carrer Major, en el tram conegut popularment com els tombs de l’Ajuntament.Les celebracions del 40è aniversari dels Tres Tombs vallencs han arribat enguany amb una inportant novetat. La Societat de Sant Antoni, els forners de Valls i la regidoria de Comerç i Turisme van voler recuperar el clàssic tortell de Sant Antoni que es va repartir durant la diada. El tortell, que van elaborar els forns de la Barcelonesa, del Carme, Manel i Pié, es podrà comprar per 3,5 euros i es venia amb una bossa commemorativa d’aquests 40 anys de Tres Tombs a Valls.Els Tres Tombs de Valls obren el calendari de cites festives a la capital de l’Alt Camp. Convé recordar que, gràcies a la seva gran bellesa plàstica i espectacularitat, es tracta d’un celebració especial, declarada per la Generalitat Festa Tradicional d’Interès Nacional, que reuneix a Valls la millor col·lecció de carros que es pot veure desfilar a Catalunya.