La Canonja escalfa motors per celebrar la Festa Major d'Hivern de Sant Sebastià

Tindrà lloc els dos caps de setmana del 18 al 27 de gener

Actualitzada 14/01/2019 a les 18:39

La Canonja es prepara per celebrar la Festa Major d'Hivern en honor a Sant Sebastià del 18 a 27 de gener. Els actes començaran aquest divendres amb la XXIII Baixada de Carretons infantil i la jove i per la nit, música per als joves al Poliesportiu Municipal amb Sal 150 i Pepet i Marieta.Dissabte al matí hi haurà el Vermut a l'Ateneu Popular la Mina i les 19 hores començarà el concert de Festa Major amb l'Orquesta Maravella i seguirà amb Dj's.El diumenge, dia de Sant Sebastià, serà el torn de la missa i la processó pels carrers de la part alta, acompanyats del seguici de Festa Major. Per la tarda el correfocs infantil dels Diables de la Canonja ompliran de foc, llum i soroll els carrers del casc antic.El cap de setmana següent hi haurà el Campionat d'skate, scooter i roller. Una de les novetats d’enguany serà l’exhibició i partit de Horse ball, a les 12 del migdia a la Zona del Sector Nord.La Festa Major acabarà el diumenge 27 amb el Cros de Sant Sebastià i la tradicional paella popular que cada any aplega gairebé 500 persones al Poliesportiu municipal.