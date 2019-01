Intenten entrar a robar en un restaurant de Torredembarra trencant el vidre amb una pedra

La Policia Local investiga els fets, produïts la passada nit, junt a tres robatoris que van tenir lloc la setmana passada en diversos locals de restauració

Intent de robatori, aquesta passada nit de diumenge, en un restaurant de Torredembarra. Una o diverses persones van intentar entrar en un establiment situat al passeig Colom. Els lladres van trencar un vidre però no van aconseguir accedir a l’interior. La Policia Local del municipi investiga els fets just a tres robatoris produïts la setmana passada a diversos locals de restauració.Els fets es van produir cap a les 23h d’ahir diumenge, quan la Policia Local de Torredembarra va rebre una trucada alertant que havia saltat l’alarma d’un restaurant i que hi havia un vidre trencat de la terrassa. Dues patrulles es van desplaçar al lloc i van comprovar que havien trencat el vidre amb una pedra, però que no havien pogut accedir a l’interior del local.Aquest intent de robatori se suma a tres robatoris que es van produir la setmana passada en bars i restaurants del municipi. El primer va tenir lloc el 7 de gener al passeig Miramar, mentre que els altres dos es van produir també al passeig Colom la nit del 7 al 8 de gener. La Policia Local investiga tots quatre fets delictius i treballa amb la hipòtesi que al darrere hi pugui haver la mateixa persona.