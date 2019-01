Europastry amplia la planta de Sarral amb 100 nous empleats i 30 MEUR d'inversió

La multinacional aposta per una nova línia de brioixeria prefermentada d'alta gamma

Actualitzada 14/01/2019 a les 11:59

Europastry ha ampliat la planta de Sarral (Conca de Barberà) amb una inversió de 30 milions d'¡euros. La multinacional, líder a l'estat espanyol en masses de pa congelades i quart operador a nivell mundial, engega una nova línia de brioixeria prefermentada. La companyia busca elaborar una brioixeria premium, de qualitat superior, emulant els processos tradicionals dels forners francesos o boulangers -tant en els ingredients com amb els temps de repòs de la massa. Amb aquesta nova línia que just s'acaba de posar amb marxa i que incorpora tecnologia puntera, Europastry preveu la contractació d'un centenar d'empleats durant aquest any en una planta on la plantilla actual supera els 400 treballadors.Aquesta nova línia de brioixeria fermentada que presenta Europastry té una capacitat productiva de 18.000 tones anuals, la qual cosa permetrà augmentar la producció de la planta un 33%, fins arribar a les 73.000 tones anuals. Es fabricaran gammes de productes de brioixeria sota els noms comercials de Viennoisseirie Caprice i Sélection d'Or.Fonts de la companyia destaquen la clara aposta per la planta de Sarral i per la creació de llocs de treball a la zona. En total s'han construït 11.000 metres quadrats que, junt als 17.700 m2 existents, sumen un total de 28.700 m2 de dimensió, amb espai suficient per a futures ampliacions. En paral·lel, la multinacional ha construït una nova depuradora d'aigües residuals, amb capacitat de depuració de 380 m3 al dia -augmentant així la capacitat en un 316%.La planta de Sarral va ser inaugurada l'any 1992 amb tres línies de producció de brioixeria. Durant els últims sis anys, la companyia ressalta haver-hi fet inversions per valor de més de 44 milions d'euros en ampliacions i millora de les instal·lacions de la planta. Actualment hi treballen més de 400 persones, en nou línies de producció i una capacitat productiva de 55.000 tones anuals, a les que s'hi afegeixen les 18.000 de la nova línia de brioixeria.Europastry suma més de 4.000 empleats a tot el món, 22 centres de producció i opera en més d'una seixantena de mercats.