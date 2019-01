Els testimonis confirmen que l'assassí de la seva exparella a Salou «l'assetjava» per tornar amb ella

L’home va acudir a una comissaria i va confessar els fets «molt tranquil» i amb «fredor», segons els mossos

L’home que va matar l’exparella a Salou, clavant-li 40 ganivetades dins el cotxe d’ella, «l’assetjava» amb missatges de mòbil i trucades per reprendre la relació. Així ho han assegurat aquest dilluns els familiars i coneguts de la noia que han declarat a l’Audiència de Tarragona. Per la seva banda, els mossos han explicat que, després de cometre el crim, l’home es va presentar a la comissaria i «molt tranquil» va confessar «que l’estimava molt i que l’havia matat». També els admetre que s’havia intentat suïcidar amb una corda, però que no se n’havia sortit. La fiscalia i l’acusació popular sol·liciten 23 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament, mentre que la defensa vol que els fets es considerin un homicidi.