Els salouencs podran decidir on destinar 250.000 euros dels pressupostos

Del 21 de gener i fins al 8 de febrer els ciutadans podran fer tres propostes d'inversions per al municipi

Actualitzada 14/01/2019 a les 14:33

Salou se suma als pressupostos participatius i posa a disposició dels ciutadans 250.000 euros per a millorar el municipi. Els salouencs -majors de 16 anys i empadronats/des al municipi- podran proposar del 21 de gener i fins al 8 de febrer tres noves inversions. Aquestes hauran de ser avaluades per la viabilitat i el cost de les mateixes per part dels tècnics de l’Ajuntament, i aquelles que compleixin amb els requisits passaran a la fase final perquè siguin votades pels empadronats.Segons l’alcalde Pere Granados els pressupostos participatius són «una gran oportunitat per conèixer de primera mà les preferències dels ciutadans». D'altra banda, la regidora de Participació Ciutadana, Julia Gómez, ha assenyalat que «cada persona podrà presentar un màxim de 3 propostes de competència municipal i d’interès general i que no excedeixin dels 100.000 euros», entre d’altres criteris.Els ciutadans rebran a les seves llars un díptic amb la butlleta de presentació de propostes i, posteriorment, podran dipositar a la urna que s’instal·larà a l’Ajuntament i a la biblioteca municipal o bé a través del portal participa.salou.cat . Per tal de promoure la participació a les xarxes socials el Consistori ha ideat l’etiqueta #TotsfemSalou.Els primers pressupostos participatius es duran a terme a través de quatre fases. La primera d'elles, que serà del 21 de gener i fins al 8 de febrer, serà la presentació de les propostes per part dels ciutadans. Un cop acabada, de l'11 al 22 de febrer es farà l'avaluació tècnica que determinarà les propostes que passaran a la votació. Del 25 de febrer al 15 de març tindrà lloc la votació ciutadana i finalment, a partir del 18 de març s'executaran les propostes guanyadores.