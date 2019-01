Els PGE 2019 multipliquen la promesa d'inversió a Rodalies i corredor mediterrani

Entre les inversions a Tarragona hi hauria 4,4 milions per a la terminal d’embarcament de l’Aeroport de Reus

Actualitzada 14/01/2019 a les 19:02

Baixa la inversió en aeroports i carreteres

4,1 milions per a les terminals

Ample de via al Port de Barcelona

Els pressupostos generals de l’Estat per al 2019 multipliquen la promesa d'inversions del Ministeri de Foment en Rodalies i corredor mediterrani. Dels 1.875 milions d’euros que contenen per al total de projectes del Ministeri de Foment, 650 són per a Rodalies, segons ha apuntat el ministre del ram, José Luis Ábalos. És una xifra molt superior als dels pressupostos de l’any passat (331 milions en Rodalies) que se suma a l’increment de les partides per al corredor mediterrani, que passen de 36,5 milions al 2018 a 319,525 milions al 2019. Són 259,447 a la demarcació de Barcelona, 60,078 milions a la de Tarragona (14,5 al 2018). S'hi afegeixen inversions a l’Alta Velocitat, que passen de 150,5 a 277,2 milions. Una de les millores per a Rodalies és el fort increment de la despesa d’ADIF en el manteniment de la línia, que passa de 98,5 milions al 2018 a 250,91 milions d’euros al 2019. També hi ha 64,845 milions d’euros per a l’accés de Rodalies a la nova terminal de l’Aeroport de Barcelona.Pel que fa a les inversions per a la millora de la línia per part d’ADIF, dels 250,91 milions d’inversió 229,846 es faran a la demarcació de Barcelona (73,5 al 2018), 17,784 a la de Girona (21,1), 1,289 a la de Lleida (1,6), i 2,1 a la de Tarragona (1,5).A més, els pressupostos de l’Estat destinen 125,686 milions d’euros a la construcció d’edificacions noves del Centre Intermodal de Logística, 4,5 milions a la urbanització del polígon de la Zona Franca de Barcelona, 5,7 a la Zona Franca Duanera.Pel que fa a la direcció general de carreteres, en canvi, el pressupost preveu un descens. Si l'Estat va preveure invertir 176.289 MEUR l'any 2018 i, en canvi, en el projecte de pressupostos per al 2019 la inversió cau fins als 124.872 MEUR, un 51.000 euros menys. Es tracta de partides per a noves infraestructures o per a la conservació de les carreteres estatals existents.Pel que fa als aeroports, la xifra global prevista per als aeroports de Girona, Reus, Sabadell i El Prat arriba als 65,5 MEUR (El Prat en té 52,5, Girona quasi 11 MEUR i Tarragona no arriba als 2 MEUR). En canvi, el 2018 el govern del PP va preveure fins a 76,2 MEUR per als aeroports situats a Catalunya.A Barcelona a més d’aquestes inversions destaquen els 4,784 milions d’euros per als estudis de TVE a Sant Cugat i un reguitzell d’inversions a l’Aeroport de Barcelona, entre les que n’hi ha una de 4,1 milions per a les terminals T1 i T2.També 25 milions d’euros per a la creació de l’accés ferroviari al Port de Barcelona amb ample de via internacional (UIC), que contrasten amb els 2 del 2018.A la demarcació de Girona, Foment inverteix diverses partides per valor de 6 milions d’euros a l’Aeroport de Barcelona, 14,118 milions d’euros er a l’enllaç ferroviari d’ADIF a Vidreres.A la de Tarragona, a part de les inversions ferroviàries, la principal partida suma 29,756 milions d’euros per a l’eliminació de la contaminació del pantà de Flix, mentre que a la de Tarragona hi ha 6 milions per al sistema de manteniment temporal d’Ascó i 4,4 per a la terminal d’embarcament de l’Aeroport de Reus.