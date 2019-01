La víctima és un veí de Mont-roig del Camp, de nacionalitat espanyola i de 42 anys

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via a la T-244 a Aiguamúrcia (Alt Camp), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident ha passat cap a les 11 del matí a l'altura del punt quilomètric 13,2, on per causes que es desconeixen la motocicleta s'ha accidentat. A causa de l'impacte ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes.Es tracta d'un home de 42 anys, veí de Mont-roig del Camp i de nacionalitat espanyola. Fins al lloc s'han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 4 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2019.