L'Ajuntament de Calafell remet al jutjat les diligències del cas del gos abatut a trets per un agent de la Policia Local

El consistori ha denunciat la persona propietària per incompliment de la normativa d’animals de companyia

Actualitzada 13/01/2019 a les 19:13

L'Ajuntament de Calafell ha remés al jutjat les diligències obertes pel cas del gos abatut a trets aquesta setmana per un agent de la Policia Local. Segons avalen les diligències instruïdes, aquest va fer servir la seva arma en defensa pròpia i com a «últim recurs». El consistori també ha denunciat la persona propietària de l'animal per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals, ja que el gos no estava inscrit ni disposava de xip, i ha assegurat que si hagués anat lligat i amb morrió, no s'hauria produït aquest desenllaç.Segons explica el consistori, els testimonis recollits a la zona confirmen que el gos va voler mossegar l'agent a les cames i que, malgrat que aquest va intentar protegir-se darrere del cotxe patrulla, l'animal el va seguir escometent. Finalment, l'agent va haver d'utilitzar l'arma reglamentària com a «últim recurs».L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha lamentat la mort del gos i ha expressat que sent molt que «l'agent hagués d'actuar per protegir la seva integritat física». Alhora, Ferré ha denunciat que «hi ha uns causants d'aquesta situació que ara volen defugir qualsevol responsabilitat».