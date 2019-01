Els fets van passar a l’interior d’un vehicle al Vendrell

Actualitzada 13/01/2019 a les 12:26

La Policia del Vendrell ha detingut aquesta nit una persona per maltractar la seva parella a l’interior d’un turisme. L’agressor, en veure aproximar-se el cotxe de la Policia Local ha decidit arrancar i fugir amb el vehicle.Els agents l’han perseguit i el detingut ha acabat sortint de la via de manera accidental, sense causar danys personals, ni a la víctima ni al propi conductor, que ha quedat detingut. Per la seva banda, la víctima ha estat atesa pel servei d’emergències.