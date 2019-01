Descobreixen una necròpolis d'època tardoantiga amb fosses majoritàriament femenines al jaciment de Vilardida

El jaciment arqueològic de Vilardida no troba evidències de la vila imperial

Actualitzada 13/01/2019 a les 18:43

Els arqueòlegs del jaciment de Vilardida (Alt Camp) no han trobat evidències que certifiquin l'emplaçament d'una vila imperial. L'excavació, en canvi, sí que ha permès ratificar l'existència d'activitat de l'època del baix imperial que fins ara només s'intuïa amb els materials trobats i la continuïtat de l'era ibèrica cap a l'imperial i l'antiguitat tardana. El jaciment té quatre espais, entre els quals destaca la necròpolis d'època tardoantiga.Segons els primers estudis, s'han localitzat diverses fosses on s'hi van enterrar majoritàriament dones i aquestes tenen la peculiaritat que no aprofiten els espais. Així, ho ha explicat l'arqueòloga dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, Imma Teixell, en la visita guiada a les restes que ha reunit unes 150 persones aquest diumenge. A més, la tercera fase dels treballs arqueològics es reprendran a finals d'aquest mes.