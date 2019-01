L'Ajuntament de Calafell recolza el policia que va disparar el gos «en defensa pròpia»

El consistori explica que era la sisena intervenció per denúncies veïnals per aquest gos

Actualitzada 12/01/2019 a les 17:30

L’Ajuntament de Calafell ha emès un comunicat per deixar clar tots els fets que van ocórrer ahir, divendres, al carrer Empúries, on un agent de la Policia Local va actuar «en defensa pròpia» contra l’«escomesa» d’un gos de raça potencialment perillosa, tot causant-li la mort amb l’arma reglamentària.El consistori explica que s’estan acabant d’instruir totes les diligències. Avui s’ha continuat prenent declaració als veïns de la zona i s’està fent l’autòpsia al gos i tota la informació s’enviarà al jutjat de guàrdia. L’ajuntament remarca que aquesta era la sisena intervenció des del passat setembre de la Policia Local i dels serveis municipals per denúncies veïnals per aquest gos. «S’havia fet un intent de capturar-lo, però es va haver de desistir perquè l’animal s’escapolia», explica en el comunicat i afegeixen que «s’havia requerit reiteradament als propietaris de l’animal que en tinguessin cura i evitessin que estigués solt pel carrer».Des de l’ajuntament també asseguren que «la persona propietària ha negat ser-ho però ahir, en una conversa telefònica amb la policia, s’havia compromès a aportar la documentació del gos», recorden que en el moment que van passar els fets, el propietari no estava al seu domicili.En el comunicat expliquen com van succeir els fets. Un veí va trucar al 112 denunciant que el gos estava solt pel carrer, la Policia Local s’hi va personar i quan anava a trucar al timbre del domicili el gos se li va acostar corrent i en «actitud amenaçadora» i l’agent «es va intentar refugiar darrere del vehicle però el gos el va acorralar contra una tanca de formigó». A més, des del consistori rectifiquen una informació compartida ahir, no va ser el company del policia acorralat qui va matar l’animal sinó que va ser el mateix agent qui va fer ús de la seva arma. L’ajuntament expressa que «es tracta d’un policia experimentat, amb molts anys de servei, i conegut per tothom per ser una persona tranquil·la i serena».Finalment, l’Ajuntament recorda que «acumula una gran quantitat d’actuacions en defensa dels animals, que acrediten la seva sensibilitat i bona feina en aquest àmbit. Aquesta trajectòria no pot quedar desacreditada per una situació extrema i no volguda per ningú, ni pels agents que s’hi van trobar, ni pel cos de la Policia Local, ni per l’Ajuntament». L’alcalde del municipi, Ramon Ferré, argumenta que fins ara no s’havia pronunciat sobre aquest tema per «prudència». «No disposava de tota la informació, de fet, encara n’estem recollint i ampliarem aquest comunicat quan calgui traslladar a l’opinió pública la nova informació», expressa el batlle.