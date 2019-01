Els animalistes interposaran denúncia i exigeixen responsabilitats a l'Ajuntament de Calafell

Desenes de persones es concentren per rebutjar l'actuació policial «desproporcionada» mentre el consistori manté que va ser en defensa pròpia

Actualitzada 12/01/2019 a les 20:39

El partit animalista PACMA exigeix a l'Ajuntament de Calafell que depuri responsabilitats sobre el gos rootweiler abatut a trets aquest divendres per part d'un agent de la Policia Local. Els animalistes han anunciat que interposaran una denúncia administrativa i qualifiquen l'actuació de «desproporcionada».«És la segona vegada en menys de 30 dies que un agent policial acaba amb la vida d'un animal i això no es pot convertir l'única manera de gestionar un incident com aquest», ha subratllat la portaveu del PACMA, Raquel Iglesias, durant la concentració que ha reunit al municipi desenes de persones, aquest dissabte a la tarda, per denunciar els fets. Per la seva banda, des de l'Ajuntament s'insisteix que el policia va actuar en defensa pròpia i que s'estan acabant d'instruir diligències.