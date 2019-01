El PACMA convoca una protesta a Calafell per la mort a trets d'un gos per part de la Policia Local

Els animalistes denuncien que no tenen constància de cap lesió ni dada que determini que la vida de l'agent corres perill

Actualitzada 12/01/2019 a les 11:34

El partit animalista PACMA ha convocat una protesta aquesta tarda de dissabte davant de l'Ajuntament de Calafell per denunciar la mort d'un cadell de rottweiler per part de la Policia Local. Segons els animalistes els agents van disparar fins a tres trets al gos aquest divendres, després de rebre l'avís dels veïns de la zona de Valldemar.En un comunicat del consistori, penjat a les xarxes socials, s'afirma que l'animal es va abraonar contra un dels policies i el seu company el va abatre amb la seva arma reglamentària, un acte, diuen, en defensa pròpia. El portaveu del PACMA a Catalunya, Nacho Pascual, critica l'actuació i assegura que a l'informe mèdic no s'indica cap lesió ni cap dada que determini que la vida de l'agent corres perill. «No deixa de ser sorprenent que després d'un mes del que va passar a Barcelona torni a passar. Això, posa de manifest la necessitat d'implementar protocols d'actuacions no letals per evitar que continuï passant», ha subratllat.