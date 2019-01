2.000 persones canten a Forcadell davant la presó del Catllar

La multitudinària cantada amb els cors de l'Orfeó Català viu moments emotius amb connexions amb els exconsellers Comín i Puig

Actualitzada 12/01/2019 a les 16:47

Prop de 2.000 persones s'han congregat davant la presó de Mas d'Enric al Catllar en una multitudinària cantada, amb la participació de membres dels cors de l'Orfeó Català. Han interpretat diversos temes, com 'L'Estaca' o 'La Balanguera', acompanyats per cantaires de la Conca de Barberà i del Priorat, dues comarques tarragonines que s'han bolcat en aquest acte cultural celebrat aquest dissabte al migdia a la zona d'aparcament del centre penitenciari. Un dels moments més emotius s'ha donat durant les connexions telefòniques amb els exconsellers exiliats Toni Comín i Lluís Puig, que s'han dirigit directament a Carme Forcadell, empresonada en aquesta presó des del juliol. S'ha volgut fer coincidir l'arrencada de l'acte al punt de les 12.45 hores, l'hora de la sortida dels reclusos al pati.Comín i Puig també s'han emocionat en dirigir-se a Forcadell i en sentir cantar les 2.000 persones concentrades aquest dissabte a la presó del Catllar. Alguns diuen que és pràcticament impossible que Forcadell pugui sentir res quan és dins el seu mòdul a la presó. Així ho pensen els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus que, no per això, han deixat de muntar-hi actes per acompanyar l'expresidenta del Parlament. En aquest aparcament de la presó de Mas d'Enric s'hi toca el saxòfon, s'hi fan sopars de carmanyola, s'hi han aixecat castells i s'hi convoquen múltiples actes per exigir l'alliberament dels presos, com aquesta cantada solidària. «I seguirem fent els actes que calgui per visibilitzar la Carme, per dir que no els deixarem mai sols i fins que no estiguin lliures i a casa ens mantindrem aquí tossudament dempeus», adverteix Carme Hurtado, de la sectorial de dones de l'ANC que lideren la campanya 'Cap dona en l'oblit' al territori.L'estreta carretera d'accés al centre penitenciari ha quedat col·lapsada pels nombrosos vehicles i la dotzena d'autobusos desplaçats a la cantada solidària, en una decisió aprovada per la Junta de l'Orfeó Català i oberta a participar-hi de forma completament voluntària. Hi ha hagut cants, sota la direcció de Pablo Larraz, i ballades dels gegants de l'Espluga de Francolí. L'acte ha culminat amb el Cant dels Segadors i una foto de família en la qual tots els assistents han enlairat les partitures. Per aquest diumenge l'ANC també prepara un altre acte destacat a Mas d'Enric, previst a la una del migdia. Hi participaran els 360 integrants de l'organització que va cantar a Lledoners i que interpretarà temes de 'Carmina Burana'. Prèviament, tal com s'ha fet aquest dissabte, l'acte arrencarà amb connexions telefòniques a exmembres del Govern. Per la seva banda, els cors de l'Orfeó actuaran la setmana vinent a les altres dues presons catalanes.