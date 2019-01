Prades arriba als 10 graus sota zero

La zona de Closos ha registrat -10,2º a les 5 d'aquesta matinada

Actualitzada 11/01/2019 a les 09:10

El fred es fa notar i força, aquest divendres 11 de gener, a tot el territori. Les temperatures gèlides destaquen en un municipi del Camp de Tarragona en concret, Prades, que ha arribat als 10 graus sota zero aquesta matinada.En concret, la zona de Closos ha enregistrat menys 10,2 graus sota zero a les 5 de la matinada. La temperatura encara era més baixa pel que fa a la sensació tèrmica, que era de menys 13 graus, segons la pàgina d'informació meteorològica Meteoprades.Les temperatures han patit un fort descens a tot Catalunya aquest divendres, ja que moltes poblacions del territori s'han llevat sota zero. Avui però serà el dia més gèlid ja que a partir de demà les temperatures tant mínimes com màximes començaran a remuntar.