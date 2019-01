L'economista Xavier Sala-i-Martin participarà en l'aniversari de l'escola Enxaneta de Valls

Farà una xerrada sobre intel·ligència artifical al Teatre Principal el divendres 18 de gener

Actualitzada 11/01/2019 a les 16:00

L'escola Enxaneta de Valls celebra aquest curs 2018-2019 diversos actes destinats a commemorar el 50è aniversari del centre. El més immediat serà el pròxim divendres, 18 de gener, a les 19 h al Teatre Principal, amb una xerrada a càrrec de l'economista i professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala-i-Martin.L'economista visita Valls, per a oferir una xerrada sota el títol de 'IA és aquí' en al·lusió a la Intel·ligència Artificial i al rol que juga la tecnologia a les nostres vides. L'acte estarà presentat per la periodista Mireia Segú i és obert a tothom.Durant aquest curs l'escola ha programat diverses xerrades, taules rodones, excursions, exposicions, trobades d'alumnes i exalumnes, actes esportius, una cantata i d'altres esdeveniments per commemorar els cinquanta anys des de la fundació de l'escola l'any 1968.