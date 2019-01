Finalitzen les obres de millora del Pavelló dels Caus de Torredembarra

Els treballs han de resoldre els problemes de la humitat del terra

Les actuacions de millora del paviment del Pavelló municipal dels Caus ja estan enllestides. Així ho informa la Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Torredembarra, el qual va engegar els treballs per tal de resoldre els problemes derivats de la humitat que presentava el terra de l’equipament.Les obres han consistit en el poliment del formigó de 150 metres quadrats de pista per tal de poder retirar la pintura existent. Després s’ha aplicat la pintura corresponent i el marcatge de les línies de joc.L’estiu passat ja es va començar a realitzar una prova en una placa de formigó per veure com es podia solucionar el problema d’humitats, tal com ha explicat el regidor d’Esports, Raúl Garcia. Passat el temps, s’ha comprovat que el tractament més adient és no aplicar a la pintura l’última capa de vernís i permetre així la transpiració del paviment.