Detingut un home a Altafulla que portava una escopeta al cotxe sense tenir permís d'armes

A l’interior del vehicle també hi havia diverses espècies d’ocell que l’individu havia caçat

Actualitzada 11/01/2019 a les 14:22

La Policia Local d’Altafulla va detenir ahir dijous un veí de Torredembarra de 34 anys per tinència il·lícita d’armes. L’home portava una escopeta a l’interior del cotxe que conduïa, en el qual també es van trobar diverses espècies d’ocells que havia caçat.Els fets es van produir cap a les 14.30 h, quan els efectius duien a terme un control preventiu a l’Avinguda Marquès de Tamarit del municipi van aturar un vehicle. En el seu interior, els agents van trobar una escopeta amagada a la part posterior del cotxe i diferents cartutxos. En el moment en què els policies van requerir-li el permís d’armes, el conductor va manifestar que no en tenia.Els agents van verificar que la numeració de l’escopeta trobada al vehicle no corresponia amb el portador, motiu pel qual van requisar l’arma a l’home i el van detenir per tinença d’armes sense el permís corresponent. A l’interior del vehicle també es van trobar diverses espècies d’ocells que havia caçat, motiu pel qual es va alertar als Agents Rurals, que se’n van fer càrrec.