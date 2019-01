Cau el nombre de matrimonis a la província després de tres anys en alça

Les cerimònies de religions diferents a la catòlica continuen creixent a Tarragona, així com les de parelles del mateix sexe

Actualitzada 10/01/2019 a les 20:07

Més bodes civils que religioses

Més bodes entre homes

2.927 parelles van contraure matrimoni durant el 2017 a la província de Tarragona, 85 menys que l’any anterior, en què van ser 3.012. Després de tres anys en què el nombre de matrimonis anava en augment a la demarcació tarragonina, el 2017 va començar un canvi de tendència que, de fet, s’ha experimentat al conjunt de Catalunya. Les cerimònies civils continuen sent les preferides entre els tarragonins a l’hora de casar-se, per davant de la catòlica i les cerimònies de religions diferents d’aquesta continuen en creixement.L’any 2017 es van registrar 29.335 matrimonis a Catalunya, el que suposa un 0,07% menys respecte al 2016, segons les darreres dades publicades per l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) sobre matrimonis que recull les inscripcions al Registre Civil. A la província de Tarragona cinc comarques són les que han arrossegat les xifres del 2016 fins al descens. Només al Tarragonès, el 2017 es van registrar 900 matrimonis, davant dels 1.019 de l’any anterior. Al Baix Camp, altra de les més poblades de la província, el nombre de matrimonis va caure dels 726 de 2016, fins als 704 de l’any passat.Les comarques del Baix Ebre, el Baix Penedès, Montsià, el Priorat i la Terra Alta són les que han seguit una tendència en positiu, diferent de la del conjunt de la demarcació de Tarragona. De fet, és a dues comarques de les Terres de l’Ebre on es registra la taxa bruta de nupcialitat més alta de tota la província, és a dir, el nombre més gran de matrimonis per cada 1.000 habitants. Al Montsià, on es van casar 266 parelles durant el 2017, aquesta taxa és del 3,91; li segueix el Baix Ebre que, amb 290 parelles casades, té una taxa de 3,75. Baix Camp i Tarragonès són les comarques que ocupen el tercer i quart lloc amb taxes del 3,72 i 3,57, respectivament.Les cerimònies exclusivament civils són les triades per la majoria de parelles catalanes que decideixen contraure matrimoni i la demarcació de Tarragona no és diferent de la resta. L’any 2017, es van casar 2.479 parelles pel civil. Tot el que nombre de matrimonis signats per aquesta via va patir un lleuger retrocés respecte a l’any anterior, continua superant amb escreix el nombre de cerimònies catòliques, que va ser de 429 el mateix any. Des de fa tres anys, però, el nombre de casaments que es van celebrar per altres religions diferents de la catòlica ha anat creixent. L’any 2015, van ser 10 i, l’any següent, 16. El 2017 la xifra arribava fins a les 19 parelles a tota la demarcació de Tarragona.El nombre de parelles homosexuals que contrauen matrimoni ha estat força estable i continua una tendència creixent en el període de 2012 a 2017 que recull la darrera estadística de l’Idescat. El 2012, 63 parelles del mateix sexe van casar-se i, el 2017, ho feien 66. Mentre els matrimonis entre dos homes gairebé s’han doblat durant aquest període –davant dels 24 de 2012, s’han registrat 40 durant el 2017–, les bodes entre dues dones segueixen una tendència de descens des de fa tres anys. Si el 2012 van contraure matrimoni 39 parelles formades per dones, el 2017 el total va ser de 26. Les comarques on es van registrar més matrimonis homosexuals durant el 2017 són, en ordre descendent: el Tarragonès, el Baix Camp el Baix Penedès i el Montsià. Destaca la comarca de la Ribera d’Ebre on, el mateix any, no es va casar cap parella entre persones del mateix sexe.