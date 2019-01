La cantada, organitzada per la Taca d’Oli, tindrà lloc aquest diumenge a les 13h

Actualitzada 10/01/2019 a les 13:31

Uns 300 cantaires es reuniran aquest diumenge 13 de gener a les portes de Mas Enric per entonar el Carmina Burana, obra musical de Carl Orff. L’acció està organitzada pel col·lectiu Taca d’Oli, format pels avis de diferents pobles que reivindiquen la llibertat dels polítics independentistes empresonats i a l’exili.La cantada tindrà lloc a les 13h i dues hores abans, a les 11h, es farà un únic assaig previ. En aquests moments hi ha apuntats per participar en l’actuació un total de 108 sopranos, 96 contralts, 50 baixos i 42 tenors. En acabat, els assistents cantaran Els Segadors.