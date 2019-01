La Diputació de Tarragona presenta l'avantprojecte del Camí Blau

S'han presentat els estudis realitzats durant el 2018 i les propostes d’actuacions per al 2019

La Diputació de Tarragona ha celebrat una reunió amb els representants dels consells comarcals, alcaldes i regidors dels 21 municipis que integren la Taula del Francolí, constituïda el setembre de 2017, per conèixer l’estat actual del projecte del Camí del Francolí. Durant l'acte també s'ha fet fectiva la incorporació a la Taula dels ajuntaments de Vilanova de Prades i de Vallclara.En la trobada, s’han presentat els treballs realitzats durant el 2018, així com l’avantprojecte del Camí del Francolí, amb una proposta de traçat per a l’itinerari ciclable per a la mobilitat no motoritzada que recorre el curs del riu al complet. També s’ha presentat l’estudi preliminar de conservació i millora ambiental del riu que ha de ser el punt de partida per als treballs que s’han de realitzar aquest 2019.A partir d’ara, es portarà a cap la redacció dels projectes bàsic i executiu del conjunt del Camí del Francolí, així com la definició del projecte de senyalització del camí, dels trams i de la recerca del finançament necessari per fer-los efectius. Està previst, també, realitzar un estudi per al model de gestió i per a les actuacions de conservació i reparació que els ajuntaments i la Diputació hauran de realitzar.El riu Francolí és un dels cursos fluvials principals de la façana litoral catalana que desemboquen directament al Mar Mediterrani. Té el seu origen a una altura de 800 metres sobre el nivell del mar i neix a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a resultes de la confluència dels diversos cursos tributaris des de les Muntanyes de Prades. Des d'aquí i, fins al mar, el riu recorre una seixantena de quilòmetres; la seva conca abasta una superfície de 856 kilòmetres quadrats, i el riu desemboca a la zona portuària de Tarragona.