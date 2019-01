L'Arxiu Comarcal i el Municipal de Valls compartiran espai

L'Ajuntament garanteix que es preservarà la identitat i integritat de l'arxiu municipal així com la seva visibilitat

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp i el Municipal de Valls compartiran espai. El fons de l'arxiu municipal es traslladarà a la Casa de Cultura on actualment ja hi ha ubicat el comarcal. L'acord preveu que es preservi la identitat i integritat de l'arxiu municipal així com la seva visibilitat. El Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Valls estan ultimant aquest acord que permetrà agrupar ambdós fons en un mateix espai de dipòsit, conservació i consulta. La decisió respon a un acord de l'any 2014 quan es va ampliar la capacitat de l'arxiu comarcal, si bé només s'havia implementat parcialment. Ara, coincidint amb la jubilació de l'arxiver municipal de Valls, es procedirà al trasllat a la Casa de Cultura. Just fa un parell de dies la CUP lamentava la pèrdua de la figura de l'arxiver i denunciava la falta d'informació i opacitat de l'equip de govern en aquest tema.Des del consistori s'insisteix que l'arxiu municipal preservarà la identitat i integritat del fons i la seva unitat arxivística i que aquesta serà en tot moment visible. Així, a més de la instal·lació de cartells i de la senyalètica corresponent a la Casa de Cultura per identificar que l'espai acull els fons de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp (ACAC) i el Municipal de Valls (AMV), tant en la papereria, citació de fonts i qualsevol documentació, s'identificarà clarament l'AMV.L'acord serà plenament efectiu a partir del primer trimestre d'enguany, però les institucions ja han acordat que, durant aquest període, el servei de l'arxiu municipal no s'interrompi en cap moment per no afectar els usuaris. Així, per a consultes relacionades amb el fons de l'arxiu, els usuaris podran trametre, com fins ara, correu electrònic a l’adreça arxiu@valls.cat, o bé adreçar-se a la Casa de Cultura.A la Casa de Cultura, l'arxiu comarcal compta amb unes instal·lacions àmplies i amb capacitat suficient, sobretot des de la seva ampliació l'any 2014, per acollir i conservar amb les millors condicions fons documentals i històrics. A més, disposa d'una sala de consulta amb capacitat per a 12 persones, ordinadors per accedir a documentació digitalitzada o servei de reprografia per obtenir còpies en suport paper o digital, entre d'altres serveis, segons informen fonts municipals.