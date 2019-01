L'ampliació de la depuradora de Cambrils acabarà abans de l'estiu

Els treballs permetran solucionar definitivament els episodis de males olors

Actualitzada 10/01/2019 a les 14:55

Més de 478.000 euros en altres millores

Gestió comarcal

Les obres d'ampliació de l'estació depuradora (EDAR) de Cambrils i Vinyols i els Arcs (Baix Camp) estaran finalitzades abans de l'estiu, d'acord amb les previsions del contracte d'adjudicació de les obres que es va signar a finals del passat mes de novembre. Les obres permetran eliminar definitivament els problemes de males olors, que, segons remarca l'Ajuntament de Cambrils, ja s'havien reduït amb les actuacions dutes a terme durant el 2016. El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud; l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el president de Comaigua i regidor del municipi, Eduard Pellicer; i el regidor de Serveis de Cambrils, Antonio Laguna, han visitat aquest dijous les obres.Segons fonts municipals, el problema principal a resoldre és que les aigües residuals arriben a la depuradora amb una càrrega contaminant molt superior a la que pot tractar el reactor biològic actual de manera adequada, la qual cosa provoca molèsties per males olors i, a més, alguna vegada la qualitat de l'aigua depurada no compleix els paràmetres exigits per la normativa. Per solucionar aquesta problemàtica la proposta ha estat ampliar la capacitat d'aireació del reactor biològic.A més, les obres inclouen a més altres mesures complementàries com ampliar la zona de deshidratació o l'emmagatzematge de fangs.El Consell Comarcal del Baix Camp, com a responsable de la gestió de tretze depuradores a la comarca, entre les quals està l'EDAR de Cambrils, va licitar les obres el passat mes de setembre per un import d'1.424.035 euros -més IVA. Aquest import l'assumeix íntegrament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que és l'ens que en té la competència, mitjançant una conveni signat entre l'ACA i l'ens comarcal.L'EDAR de Cambrils fa uns vint anys que va entrar en funcionament i al ple de l'estiu tracta un màxim de 19.000 metres cúbics d'aigües residuals en un dia punta, tot i que està dissenyada per a tractar fins a 25.000 metres cúbics.Els treballs realitzats per solucionar el problema de males olors que generava l'EDAR de Cambrils, se sumen a altres millores que anualment fa el Consell Comarcal d'acord amb l'ACA per garantir el bon funcionament de les depuradores de la comarca. En el cas concret de Cambrils, des de 2015 i fins 2018 s'han fet millores a tot el sistema de depuració d'aigües de Cambrils per valor de 478.367,82 euros. Les actuacions s'han centrat bàsicament en millorar els quatre emissaris de Cambrils i en substitucions i manteniment del sistema de la depuradora en general.A més, entre 2015 i 2018, el Consell Comarcal i l'ACA han destinat uns 90.000 euros anuals en injectar oxigen líquid al reactor biològic de la depuradora per minvar els efectes de les males olors que es produïen, mentre no s'arribava a un acord amb l'ACA per realitzar la solució definitiva de millora que s'està executant.Per delegació de la competència de l'ACA, el Consell Comarcal del Baix Camp gestiona un total de tretze depuradores a la comarca a través de l'empresa mixta Comaigua, de la qual l'ens comarcal és l'accionista majoritari.