La noia ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 10/01/2019 a les 17:27

Una escaladora ha resultat ferida aquest migdia després que un company seu hagi caigut a sobre seu a Cornudella de Montsant. El grup d'escaladors es trobava a la zona de Siurana quan s'ha produït l'accident. El company que es trobava assegurant a la noia hauria caigut a sobre seu i ha provocat que la jove resultés ferida.Els Bombers han rebut l'avís a les 14.16 hores i han acudit a la zona amb l'helicòpter amb el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) i amb el GEM (Grup d'Emergències Mèdiques).La noia, tot i el fort impacte, ha estat tota l'estona conscient i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus per una possible fractura a la tíbia, tal i com ha pogut saber Diari Més.