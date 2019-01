Aturen la licitació del servei de bus escolar de l'Alt Camp per segon cop

El Consell Comarcal es pregunta quin interés hi ha darrera la nova aturada en un mes per adjudicar el contracte de 5,3 MEUR

Contenciós-administratiu

El Consell Comarcal de l’Alt Camp s’ha vist obligat a suspendre –cautelarment i per segona vegada en pocs mesos– el concurs públic per adjudicar el nou contracte de transport escolar a la comarca a l’espera que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el recurs que una empresa ha presentat contra les bases de la licitació. Fonts de l’ens comarcal veuen amb preocupació aquesta nova aturada i es pregunten quins interessos hi ha darrere d’aquesta.A l’espera que es resolgui aquesta situació, el servei de bus està garantit a les 35 rutes escolars de la comarca, ja que, precisament la paralització del procediment públic ha obligat a prorrogar el contracte amb les actuals empreses adjudicatàries, que són vàries.El contracte públic està dividit en 29 lots i és un dels més atractius per les companyies de transport. Estan en joc els 5.370.591 milions d’euros (sense IVA) en què està valorat per oferir el servei entre aquest curs i l’any 2021 amb possibilitat de dues pròrrogues, el que allargaria la contracta fins a l’any 2023.El servei hauria d’estar funcionant amb els nous adjudicataris durant aquest curs 2018-2019, però, a principis de maig de l’any passat, el Consell Comarcal va haver de paralitzar el procés per la interposició d’un recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes. Les empreses havien presentat les seves ofertes, però l’ens comarcal no va arribar a obrir les pliques. Finalment, al novembre de l’any passat, el tribunal resolia de forma desfavorable al recurs i el Consell Comarcal aixecava la suspensió del procediment de contractació el 14 de novembre de 2018 i ampliava el termini per presentar ofertes en quinze dies més. Quan ha passat poc més d’un mes i mig, l’organisme supracomarcal s’ha vist obligat a suspendre la tramitació pel recurs especial que ha presentat una altra empresa.Com a conseqüència de tot plegat, els actuals adjudicataris del servei de transport escolar de la comarca gaudeixen de més temps de pròrroga del contracte.El recurs al·lega contra els criteris de valoració de les ofertes; uns criteris que, segons el Consell Comarcal, són «clars i objectius». Apel·len també a l’aplicació d’una directiva europea que, de fet, no afecta una licitació que es remunta al 2017.La nova aturada d’aquesta contracta pública tan atractiva econòmicament parlant podria agreujar-se encara més, ja que l’empresa que ha presentat el recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, ha presentat també i de forma paral·lela un contenciós-administratiu contra el procediment davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així les coses, en cas que el Consell Comarcal pogués aixecar la suspensió del concurs –si el tribunal de contractes així ho determina– el seu desenvolupament es podria veure compromès a l’espera del que es resolgui al TSJC.El Consell Comarcal de l’Alt Camp han traslladat a Diari Més la seva preocupació per aquesta forma d’actuar contra un concurs que ha de decidir sobre un servei públic.