Salut vol que els centres de primària concertats siguin com els de l'ICS

L’objectiu del departament és que aquest procés culmini durant el primer trimestre del 2019

Actualitzada 08/01/2019 a les 21:03

El Servei Català de la Salut ha enviat una carta a les gerències d’entitats proveïdores de l’atenció primària concertada perquè apliquin les noves mesures adoptades als centres d’atenció primària de l’ICS. El Departament de Salut vol que tota la ciutadania sigui atesa amb el mateix nivell de qualitat en l’atenció primària, siguin quin sigui el centre i l’entitat proveïdora que presti el servei. És per això que insta les entitats a avaluar cada equip d’atenció primària, detectar quines necessitats tenen i, si cal, proposar millores per seguir garantint una atenció de màxim nivell. L’objectiu és que aquest procés culmini durant el primer trimestre de l’any. Així, Salut vol que durant el mes de gener es reculli la informació per avalar la situació de cada equip. Ja al febrer s’analitzaran les propostes de solució, si s’escauen, i al març s’implantaran les accions proposades. «El Departament de Salut i el CatSalut han de garantir que tots els ciutadans siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat en l’atenció primària, evitant que es poguessin arribar a produir diferents nivells de servei en funció del proveïdor sanitari que el prestés», apunta la carta, que afegeix que això no vol dir homogeneïtzar els models de gestió, ja que «cal mantenir el respecte a l’autonomia de gestió de les empreses proveïdores».Aquesta carta s’envia després que l’ICS, que és el principal proveïdor de l’atenció primària a Catalunya, plantegés un conjunt de mesures a curt, mitjà i llarg termini per millorar el servei i acabar amb la vaga de l’atenció primària, que va durar quatre dies en els centres de l’ICS i cinc en els concertats.