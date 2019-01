La víctima, veïna del mateix municipi, ha mort a l'Hospital Joan XXIII posteriorment

Una dona de 87 anys ha estat atropellada aquest matí a l'avinguda Sant Jordi de Montbrió del Camp, a l'alçada del número 9. Els fets s'haurien produït a les 10.50 hores quan un vehicle no ha parat a un pas de zebra i ha atropellat a una vianant que estava creuant-lo. Segons ha pogut saber Diari Més, el conductor d'edat avançada no hauria vist a la dona.La dona, veïna del municipi, ha estat traslladada de gravetat fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Finalment, ha mort al centre hospitalari.Fins al lloc s'han desplaçat dos patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del SEM. S'estan investigant les causes de l'atropellament, tot i que les proves d'alcoholèmia han donat negatiu.