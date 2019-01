Els Bombers reben 14 avisos pel vent al territori

La majoria per cartells, cobertes o persianes que perillaven

Actualitzada 09/01/2019 a les 17:52

Els Bombers de la Generalitat han rebut 14 avisos pel fort vent al territori des de les 10 del matí fins les 17.35 hores. Concretament, 9 de les alertes han estat al Camp de Tarragona (Tarragona 5, Reus, Constantí, Cambrils i Vendrell) i 5 a les Terres de l'Ebre (Tortosa 3, Amposta i El Perelló).La majoria dels avisos han estat per mobiliari urbà que perillava per les ratxes de vent que estan afectant el territori. També han rebut alertes per persianes, cobertes i tendalls. Els Bombers també han hagut d'extingir un foc que s'ha produït aquest migdia a Cambrils en una rotonda i un altre a Constantí que afectava un conjunt de canyes a prop de la TV-7211.Tarragona està en alerta groga per ventLes ratxes de vent arribaran als 80 km/hRedaccióActualitzada 09/01/2019 a les 12:14La demarcació de Tarragona es troba en alerta per vent i fenòmens costaners aquest dimecres 9 de gener, tal com informa l'Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). L'alerta s'allargarà tot el dia, segona la mateixa font.La demarcació de Tarragona es troba amb alerta groga per ratxes de 80 km/h que afecten el prelitoral sud i per fenòmens costaners que afecten sobretot el litoral sud, amb vent nord-est. L'alerta està activada fins les 00h, segons l'Aemet.