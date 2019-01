Els afectats per la fallida de la cooperativa de l'Aleixar començaran a cobrar a finals de mes

Aprovats els comptes de 2017 que evidencien el frau

Actualitzada 09/01/2019 a les 12:08

Els socis de la cooperativa de l'Aleixar, afectats per la fallida de la secció de crèdit, podrien començar a cobrar a finals de mes. La cooperativa disposa de prop de 250.000 euros de crèdits recuperats, un líquid que es preveu augmentar en relativament poc temps amb la venda de dos immobles. Abans d'acabar el gener, l'Ajuntament de l'Aleixar vol adquirir les oficines per 120.000 euros i també estudia fer-se amb el magatzem i l'agrobotiga, si l'opció de traspassar-ho a la cooperativa CoSelva no arriba a bon port. En l'assemblea celebrada aquest dimarts a la nit es van aprovar els comptes de 2017 per àmplia majoria. L'informe d'auditoria certifica que, a data de 31 de desembre, les dades eren «reals» i que es dedueixen indicis del frau. L'auditor ha optat per no emetre opinió.«Els comptes s'han aprovat perquè la situació, a 31 de desembre del 2017, era la 'real', però l'auditor no ha emès l'informe perquè sospita que s'ha estafat, si bé no pot acreditar com s'ha arribat a aquesta situació -la pèrdua d'actius financers per valor d'un milió i mig d'euros que, suposadament, existien a 1 de gener del 2017-, en un cas sota secret de sumari i sense sentència del jutge sobre aquest frau que es remunta a més enllà del 2017», ha manifestat l'advocat de la cooperativa, Rodrigo Fernández. «A més, no podem reauditar anys anteriors», ha afegit.Mentre el cas avança, la cooperativa agrícola vol que els afectats per la fallida, que va deixar un forat econòmic de 4,5 milions d'euros, recuperin part dels diners abans del 4 febrer, data límit per presentar un concurs de creditors. La venda del magatzem és, ara mateix, el pas més complex. Des de la cooperativa es qüestiona que s'acabi fent efectiu l'ajut del pla de competitivitat de cooperatives i que pugui passar a mans de Coselva. Per aquest motiu pren força l'oferta de l'Ajuntament de fer-se'n càrrec, a preu de taxació -poc més d'uns 200.000 euros.El pròxim 23 de gener s'ha convocat una nova assemblea per decidir sobre el futur del magatzem.