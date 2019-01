El ple de Mont-roig acorda demanar a Adif la titularitat del traçat ferroviari de la costa

El consistori recorda a Foment el compromís adquirit per al desmantellament de la via

Actualitzada 09/01/2019 a les 17:16

Qualificació ferroviària dels terrenys

Mont-roig demanarà a Adif la cessió dels terrenys de la via del tren per habilitar la via verda El ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp demanarà dimecres a Adif la cessió dels terrenys per on passa l'actual via del ferrocarril, que està previst que es desmantelli quan es posi en servei la nova variant del corredor mediterrani. L'alcalde, Fran Morancho, ha recordat que ...

El ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dimecres demanar a Adif la titularitat dels terrenys de la línia de ferrocarril que quedarà en desús quan entri en funcionament el corredor mediterrani. El punt s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció del PDeCAT, que s’ha queixat que no s’havia facilitat el text de l’acord amb prou antelació. L’acord també inclou sol·licitar al Ministeri de Foment i a Adif que concreti el calendari d’execució de la posada en marxa del corredor, del desmantellament de la via i de l’execució del projecte d’integració paisatgística. El consistori vol convertir l’espai en una via verda.En la sol·licitud, l’Ajuntament també recorda que el maig passat el ministeri es va comprometre a desmantellar la via de forma immediata i a garantir la participació dels ajuntaments afectats en la definició del projecte d’integració paisatgística del vell traçat.En un comunicat, el consistori recorda que el projecte del corredor està sotmès a dues declaracions d’impacte ambiental que obliguen a desmantellar les vies en desús, a recuperar la cota que tenia el terreny originalment i a integrar l’espai en el paisatge i l’entorn.El desmantellament de la infraestructura actual és una reivindicació històrica. «Constitueix una barrera física que divideix zones importants de població, nega l’obertura total de Miami Platja cap al mar, suposa un greuge acústic i un perill en els trams de via que discorren per zona urbana, provoca dificultats en la vertebració i planificació del territori, i dificulta la mobilitat interna, tant de vianants com de vehicles», resumeix l’Ajuntament.Tal com va avançar dilluns l’alcalde, Fran Morancho, l’Ajuntament té intenció de mantenir la qualificació d’ús ferroviari dels terrenys per tal de permetre la implantació d’un tramvia integrat a la trama urbana i a cota zero si, en un futur, arriba a concretar-se aquest projecte.El consistori recorda que la Generalitat li ha traslladat la intenció d’implantar un tren-tramvia que uniria les principals ciutats de la costa pel mateix traçat que quedarà en desús, però subratlla que no hi ha un compromís ferm, econòmic, ni de terminis.