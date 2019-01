Detenen un home quan acabava de robar a l'interior de quatre vehicles a Valls

L’home, que havia trencat els vidres dels vehicles, és un veí del municipi que té més d’una vintena d’antecedents policials

Actualitzada 09/01/2019 a les 09:38

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de l’Alt Camp i Conca de Barberà van detenir, el passat dilluns 7 de gener, un veí de Valls de 46 anys que acabava de robar a l’interior de quatre vehicles. Es dóna el cas que l’arrestat compta amb més d’una vintena d’antecedents policials per delictes contra el patrimoni.Els fets es van produir la nit del 7 de gener, quan els Mossos van rebre l’avís d’un testimoni que alertava de la de la presència d’un home amb una lot que estava inspeccionant diferents vehicles de l’aparcament de l’Hort de Carme de Valls.Una patrulla va adreçar-se al lloc i va comprovar que hi havia quatre vehicles saquejats amb els vidres trencats. Acte seguit, els agents van sentir sorolls i cops a l’interior d’un recinte abandonat de l’interior del qual van observar la llum d’una lot. Els mossos van fer veure que marxaven però van esperar-se en una zona propera. Llavors, quan el lladre va sortir del seu amagatall, van poder detenir-lo.A l’interior del recinte els agents de la policia autonòmica van localitzar diverses eines que incriminaven el detingut amb els robatoris. En concret, hi van localitzar un trepant, una lot i dos tornavisos.L’arrestat, amb més d’una vintena d’antecedents policials per delictes contra el patrimoni, passarà en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Valls.