Els Bombers han rebut l'avís a les 14.19 hores

Actualitzada 09/01/2019 a les 15:41

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 14.19 hores per l'incendi en una rotonda de Cambrils. El cos s'ha desplaçat amb una dotació al carrer del Camí del Molí d'Avall per apagar el foc que ha afectat a la majoria de les plantes que hi ha a la rotonda. Els Bombers han treballat durant una mitja hora. El vent que està afectant el territori ha dificultat les tasques d'extinció.